 

Установлена связь между генетикой человека и весом его тела

28.09.2021, 16:10, Новости дня
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О том, что между генетикой человека и его склонностью к набору лишнего веса существует связь, представители науки подозревали уже давно. Однако только теперь ученые из американского университета в Вирджинии сумели доказать, что это действительно так.

Более того, в процессе исследований удалось выделить 14 генов, отвечающих за регулирование веса тела. Также ученые выявили три гена, «включение» которых начинает снижать вес тела человека.

Первоначально исследования проводились на червях, которым обеспечивали явно нездоровую диету. Также аналогичные исследования проводили в Мельбурне. Там ученые установили, что к ожирению приводят проблемы с лимфатической системой в организме.



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