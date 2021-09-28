Ученые показали, как можно обмануть систему распознавания лиц

Почти незаметный макияж оказался весьма эффективным средством для обмана современной системы распознавания лиц. Ученые из Японии и Израиля решили проверить надежность существующих ныне систем и в результате разработали методику их обмана.

Такие исследования важны в плане улучшения безопасности, говорят специалисты. Лучше, когда их проводят официальные научные учреждения, которые потом предоставляют результаты производителям и разработчикам, чем, чтобы первыми успехов в данном вопросе достигли злоумышленники.

В данном случае специалисты показали, что можно нанести легкий макияж в ключевых точках, по которым нейросети осуществляют цифровой анализ изображения лица, и точность работы падает в десятки раз. В частности, удалось уменьшить точность работы системы до 1,2%.