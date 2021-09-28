Соединенные Штаты отправят миссию на Тритон

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28.09.2021, 16:10, Новости дня
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Как стало известно, в Соединенных Штатах планируют снарядить космическую миссию на спутник планеты Нептун. Речь идет о Тритоне, говорят специалисты. Задачей полета станет исследование океанов, существующих на данном космическом теле.

Как поясняют ученые, Тритон принято считать самой холодной планетой-спутником в нашей Солнечной Системе. Однако известно о нем не так-то много. В частности, астрономы предполагают наличие на Тритоне океанов и атмосферы. Хотя данная информация требует еще дополнительного подтверждения, так как в распоряжении науки сегодня весьма противоречивые результаты наблюдений.

Разумеется, отправленный зонд поищет и следы развития живых организмов, хотя шансов обнаружить что-то интересное, откровенно говоря, очень мало. Напомним, что Нептун является восьмой и самой удаленной планетой Солнечной системы.



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