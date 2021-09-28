 

Лидер НАУ Латушко: Лукашенко начал войну против собственного народа

28.09.2021, 16:00, Разное
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Руководитель оппозиционного движения “Народное антикризисное управление” Павел Латушко объяснил, для чего “узурпатор” Александр Лукашенко постоянно публично использует термин “война”. По словам бывшего министра культуры, президент Белоруссии стремится легитимизировать свое нахождение у власти.

Оппозиционер считает ужасным тот, факт, что белорусский глава постоянно говорит о войне. Он подчеркнул, что сам термин “война” уже “вбился в голову” Лукашенко и “сквозит отовсюду”. По мнению политика, именно диктаторы всегда начинали войны. “Лукашенко начал войну против собственного народа”, – считает Латушко.

Кроме того, лидер НАУ опроверг заявления белорусского президента об угрозе со стороны Евросоюза, США и НАТО. Экс-министр отметил, что Лукашенко специально вводит “абсурдный, абсолютно лживый” тезис о том, что западные страны планируют начать войну против Белоруссии.

Оппозиционер подчеркнул, что граждане США и европейских стран хотят заниматься личными, семейными вопросами и не думают в риторике, используемой Лукашенко.

“В Белоруссии де-факто решением диктатора [Лукашенко] введено военное положение”, – заявил Латушко.

Он считает, что сегодня в республике не действуют законы, а белорусы больше не могут защитить свои права. Политик обратил внимание, что глава государства постоянно говорит о войне даже зарубежным партерам. Латушко не сомневается, что Лукашенко таким образом хочет продлить свои полномочия, для чего позиционирует себя защитником Белоруссии.



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