 

Путин объявил о повышении пенсий и выплат военным

28.09.2021, 16:00, Разное
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Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы повышение пенсий продолжится. По словам президента России, средства на индексацию этих выплат заложены в проект федерального бюджета. К слову, этот документ на прошлой неделе одобрило правительство.

Также глава государства объявил об индексации окладов военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов на 5% в 2023 году. Путин сообщил и об увеличении денежного довольствия, например, в МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службе, Росгвардии и других органах. В ближайшие два года сумма будет расти по 9%.

Кроме того, в России могут появиться дополнительные меры поддержки семей с несовершеннолетними детьми. Об этом Путин также заявил во время совещания по экономическим вопросам. Президент отметил, что сейчас ситуация в мировой экономике неустойчивая, а значит, властям необходимо очень внимательно следить за динамикой макроэкономических показателей.

“Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы”, – сказал Путин.

Напомним, ранее Счетная палата предложила подготовить шоковый сценарий развития российской экономики в рамках среднесрочного прогноза. Инициатива ведомства отражена в заключении отчета об исполнении госбюджета за прошедший год.



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