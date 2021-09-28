Ученые назвали увеличивающее риск смерти от коронавируса заболевание

Ученые из Университета Ариэль в Израиле назвали еще одно заболевание, которое повышает риск смерти от коронавируса. Речь идет о шизофрении.

В исследовании были проанализированы данные 51 тысячи пациентов. У половины была диагностирована шизофрения, у другой данного заболевания не было. Учитывался возраст и пол испытуемых. Как выяснилось после проведенной работы, люди с психическими отклонениями реже заражались коронавирусной инфекцией, но если это происходило, то риск госпитализации был выше, чем у здоровых респондентов. Также уровень смертности у них увеличивался в три раза по сравнению с людьми из контрольной группы.

Исследователи заявили, что им удалось найти связь между психическими заболеваниями и смертностью от ковида. Причем, не имели значения социально-демографические и медицинские факторы. Ученые призывают уделять должное внимание данной уязвимой категории населения, чтобы снизить вероятность смерти от недуга.

Источник: ufatime.ru