Ученые назвали увеличивающее риск смерти от коронавируса заболевание

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28.09.2021, 15:56, Разное
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Ученые из Университета Ариэль в Израиле назвали еще одно заболевание, которое повышает риск смерти от коронавируса. Речь идет о шизофрении.
В исследовании были проанализированы данные 51 тысячи пациентов. У половины была диагностирована шизофрения, у другой данного заболевания не было. Учитывался возраст и пол испытуемых. Как выяснилось после проведенной работы, люди с психическими отклонениями реже заражались коронавирусной инфекцией, но если это происходило, то риск госпитализации был выше, чем у здоровых респондентов. Также уровень смертности у них увеличивался в три раза по сравнению с людьми из контрольной группы.

Исследователи заявили, что им удалось найти связь между психическими заболеваниями и смертностью от ковида. Причем, не имели значения социально-демографические и медицинские факторы. Ученые призывают уделять должное внимание данной уязвимой категории населения, чтобы снизить вероятность смерти от недуга.

Источник: ufatime.ru



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