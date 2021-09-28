 

Корабль «Ю. А. Гагарин» отстыковался от МКС

28.09.2021, 15:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») отсоединился от стыковочного узла модуля «Рассвет».

На борту находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт США Марк Ванде Хай.

Сообщается, что перестыковка будет вестись в ручном режиме. Предполагается, что «Ю.А. Гагарин» станет первым кораблем, который причалит к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», передает ТАСС.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что перестыковка необходима для освобождения стыковочного узла модуля «Рассвет», к которому 5 октября должен причалить пилотируемый корабль «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту.

В августе сообщалось, что в соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 28 сентября запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с малого исследовательского модуля «Рассвет» на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

В конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».



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