 

Школьники из Перми пожаловались на принуждение к намазу на физкультуре

28.09.2021, 15:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУченики в Перми пожаловались на учителя физкультуры, который, по их словам, заставлял читать намаз, дети сообщили об инциденте родителям, а те пожаловались директору.

Один из учеников сообщил, что школьники в начале урока немного позанимались, потом им велели «молиться Аллаху», чтобы тот «дал нам здоровья», после чего все принялись молиться, передает 360.

В департаменте образования города сообщили, что после жалобы родителей в школе началась проверка, представители горадминистрации связались с директором школы, чтобы прояснить ситуацию.

«По словам руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», – отметили в департаменте.

Директору школы указали провести внутреннее расследование «по исполнению работником норм профессиональной этики». Глава учреждения назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее в Хабаровске водитель автобуса высадил пассажиров ради намаза.



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