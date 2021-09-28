В Белоруссии допустили проведение референдума по вопросу смертной казни

Вопрос о смертной казни в Белоруссии должен обсуждаться на специальном референдуме, сообщил председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

«Сегодня позиция Конституционной комиссии [заключается в том], что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум [по новой редакции основного закона]. В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем», – цитирует БелТА Миклашевича.

Ранее представители Евросоюза и Совета Европы призвали Белоруссию, единственную европейскую страну, в которой до сих пор проводятся смертные казни, отменить высшую меру.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Белоруссия остается единственной страной в Европе, где используют высшую меру наказания. И хотя критика со стороны ЕС не утихает, приговоры по-прежнему приводят в исполнение. Последний был в июне 2019 года. Сейчас преступников казнят на территории тюрьмы, в специальном помещении, а в 90-е это происходило в лесу, прямо у вырытых могил. В течение последних 20 лет в Белоруссии казнили свыше 400 человек.

Напомним, в августе начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Белоруссии Андрей Бушило заявил, что вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии не должен становиться инструментом давления в диалоге со странами Европы.