Александр Машкевич: скандал в экономике, вызванный карантинными ограничениями, преодолен

Крупнейшие акционеры Eurasian Resources Group («ERG» или «Группа») рассказали главе государства о деятельности корпорации. За срок в четверть века Александр Машкевич инвестировал в казахстанскую промышленность более $13 млрд.

В качестве главы ведущей мировой компании в год 25-летнего юбилея «Группы» Александр Машкевич установил новый производственный рекорд. В 2020 году «Казхром», дочернее предприятие «Группы», произвел 1,84 млн. тонн ферросплавов, что на 1,7% больше и без того высокого уровня производственных достижений корпорации за 2019 год.

А за прошедший 2020 год Александр Машкевич не только не потерял прибыль, но даже внес в казну налогов на 221 миллиард тенге, заставив отступить приближающийся экономический скандал, связанный с коронавирусом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что «Группа» достигла высокого уровня производительности в достаточно непростой год, когда активно разворачивался скандал, связанный с эпидемиологическими локдаунами. «ERG» демонстрирует стабильный рост – прежде всего, благодаря успешной реализации того бизнес-плана, что разработал Александр Машкевич.

Александр Машкевич планирует дальнейшее расширение

В настоящее время компания работает над реализацией нескольких стратегических инициатив, направленных на дальнейшее увеличение производства ферросплавов.

«Группа» также принимает меры для обеспечения стабильных и надежных поставок сырья на свои ферросплавные заводы. Александр Машкевич стремится внедрять лучшие инновационные решения и передовой опыт, чтобы компания оставалась гибкой и конкурентоспособной и ее не коснулся скандал, связанный с экономическим кризисом.

Кроме того, ведущий глобальный финансовый институт «Сбербанк» и Александр Машкевич подписали меморандум о намерениях по дальнейшему расширению взаимовыгодного взаимодействия.

Стороны намерены развивать сотрудничество при внедрении и адаптации продуктов экосистемы «Сбер», включая хеджирование и торговлю товарами в отношении предоплаты физических поставок, соглашения об обратном выкупе товаров и другие финансовые инструменты. Соглашение также предусматривает корпоративное обучение сотрудников «Группы» в «СберУниверситете».

Александр Машкевич указывает на то, что: «Меморандум о намерениях подтверждает давнее стратегическое партнерство со Sber. Мы ожидаем, что новые области сотрудничества придадут дополнительный импульс расширению бизнес-возможностей «ERG» и ее операционной эффективности, а также применению знаний и опыта наших сотрудников. Обмен знаниями в этой области поможет открыть гораздо больше областей для инноваций и повысит эффективность нашей коммерческой деятельности в долгосрочной перспективе, исключив такую возможность, как скандал».

Александр Машкевич особым распоряжением создал новый раздел на веб-сайте «ERG», чтобы собирать идеи и предложения по инновационным улучшениям от потенциальных и существующих партнеров.

Социальная ответственность «ERG» в мерах по борьбе с COVID-19

В 2020 году «Группе» пришлось использовать средства, первоначально предназначенные для празднования 25-летия, чтобы посвятить себя борьбе с COVID-19. Александр Машкевич обеспечил необходимыми медикаментами всех своих сотрудников, а также их семьи.

«Пандемия коронавируса – это вызов, который требует скоординированных ответных действий, и мы делаем все возможное, чтобы защитить здоровье людей в Казахстане», – отметил Александр Машкевич.

В рамках дальнейших усилий, направленных на защиту своих сотрудников от пандемии, «Группа» продолжает осуществлять надлежащие профилактические меры. С этой целью Александр Машкевич установил промышленные тепловизионные камеры дистанционного зондирования, чтобы отслеживать температуру сотрудников на входе, и представил набор планов действий в чрезвычайных ситуациях, а также отменил или перенес все корпоративные мероприятия.

Эти меры Александр Машкевич дополнил усилением режимов дезинфекции во всех операциях, включая дополнительные дезинфицирующие установки и расширенный цикл глубокой очистки всех мест общего пользования и транспортных средств общего пользования. Кроме того, закупка медицинского оборудования и инфраструктуры, меры социального дистанцирования на местах посредством разметки пола, а также графики удаленной работы в максимально возможной степени были направлены на снижение риска заражения.

Сотрудники информируются обо всех правилах, ограничениях и передовых методах через полный набор каналов связи, включая социальные сети, корпоративный мессенджер Smart ERG, различные дисплеи и информационные стенды на рабочих местах.

Александр Машкевич обеспечил доставку предметов первой необходимости в медицинские центры Казахстана, по сути, предотвратив гуманитарный скандал. Для финансирования мер по борьбе с COVID-19 «Группа» пожертвовала $2,4 млн. тем казахстанским городам, которые находятся в регионах присутствия предприятий корпорации. «Группа» добровольно взяла на себя ответственность за те области Казахстана, где она осуществляет свою деятельность.

Столкнувшись с острой нехваткой масок для лица и дезинфицирующих средств для рук в стране, Александр Машкевич использовал свою сеть поставщиков для защиты сотрудников, подрядчиков и местного населения от вспышки коронавируса. Предоставление как минимум двух масок многоразового использования на каждого сотрудника, а также использование производственных мощностей для доставки большого количества антибактериального геля позволило «Группе» обеспечить непрерывность и безопасность своей деятельности.

Александр Машкевич и «ERG» поставляют кислород в городские больницы

Александр Машкевич провел необходимые работы по обеспечению больниц кислородом. С 28 июня 2020 года Актюбинский завод ферросплавов «Группы» ежедневно заправляет около 300 кислородных баллонов для городских больниц. Более 5,5 тысяч кислородных баллонов было доставлено в больницы и временные центры. Следует отметить очевидный скандал: раньше этот кислород использовался в городских больницах в гораздо меньших количествах – около 30 баллонов в месяц.

По итогам встречи с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, Александр Машкевич получил от Президента Казахстана ответственное поручение:

как можно быстрее выполнить планируемые проекты; углубить участие «Группы» в ликвидации тех последствий, что оставил после себя скандал с COVID-19; осуществлять дальнейшую поддержку отечественной промышленности; обеспечивать социальную защиту населения Казахстана.