Как тратить деньги, чтобы не ссориться с мужем: советы по ведению семейного бюджета

Как не крути, но тема денег касается всех и каждого. А когда люди находятся в семейных отношениях, они зачастую начинают вести общий бюджет. Вот только не всегда понятно, как правильно тратить плоды совместных трудов. Сколько можно взять денег из общей копилки на собственные нужды, чтобы партнер не обиделся, а также на что именно тратить средства в первую очередь? Ответы на эти вопросы вы найдете в советах, описанных в нашей статье.

Не позволяйте мужу зарабатывать в одиночку

Для молодой семьи ситуация, когда муж работает, а жена воспитывает детей, является вполне стандартной и обыденной. Однако если вы решили вести совместный бюджет, ваш партнер ни в коем случае не должен добывать средства самостоятельно. Помогайте ему всеми возможными силами, и тогда вам не придется краснеть, прося любимого дать немного денег на карманные расходы.

Если вы будете вкладывать душу в ваши отношения, уделять семейному бизнесу столько же сил и времени, сколько это делает ваш муж, то вопрос о разделении прибыли отпадет сам собой.

Выполняйте домашние обязанности вместе

Если вы изначально возьмете на себя роль домохозяйки, которая только и делает, что готовит еду и убирает вещи, то можете не сомневаться, что в скором времени вы окажетесь у мужа на содержании.

Конечно, глупо заставлять мужчину заниматься в доме тем, что обычно являются женскими обязанностями, например, готовкой. Однако ваш партнер должен научиться самостоятельно мыть за собой посуду и стирать вещи. Старайтесь ходить в супермаркет вместе со второй половинкой – так вы сможете оба купить то, что вам действительно хочется и при этом разделите одну из домашних обязанностей.

Особенно это актуально, если в семье есть маленькие дети – для них все время нужны то памперсы, то салфетки, то детское питание – вы не должны покупать и нести все это до дома самостоятельно.

Помогайте супругу с его обязанностями

Нет ничего плохого в том, чтобы немного помочь мужчине с его обязанностями, особенно если они требуют участия партнера. К примеру, если ваш супруг решил сделать перестановку, помогите ему с передвижением тяжелой мебели. Если мужчина будет видеть в любимой поддержку и опору, то у него никогда не возникнет в голове мысль: “Я работаю намного больше, чем жена, поэтому и решать, куда тратить деньги, тоже буду я”.

Даже если ваш муж в очередной раз копается в двигателе машины, а вы ничего в этом не смыслите – это еще не повод лежать на диване и смотреть сериал. Просто поинтересуйтесь, чем именно занята ваша вторая половинка – возможно, вы сможете чем-то помочь, например, найти в гараже давно потерянные инструменты.

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Не забывайте о подарках на праздники

Хотите поменять свой старый смартфон на новый – дождитесь праздника и попросите его в качестве подарка. Также не следует забывать о том, чтобы преподнести презент любимому, даже если недавно он потратил деньги на новую одежду или аксессуар. Не стоит портить себе и супругу настроение на праздник.

Конечно, не следует и переступать грань разумного, даря любимому новый компьютер или дорогой костюм на 14 февраля. Помните о том, что подарки – это необязательные траты, поэтому в критические моменты от них можно воздержаться или постараться минимизировать.

Ведите список расходов

Для любой пары, которая ведет совместный бизнес, журнал доходов и расходов – самая обычная вещь. Такой подход к вопросу о финансах позволяет не только контролировать растраты, но и делает покупки более обдуманными.

Вы никогда не станете тратить деньги на что-то ненужное, особенно если знаете, с каким трудом деньги пришли в ваш дом. Однако обязательно учитывайте все расходы (продукты, лекарства, одежда, бензин и прочее), чтобы потом не возникло вопроса о том, куда делась та или иная сумма. Часть оставшихся средств можете выделить на личные нужды, разделив ее пополам с мужем.

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Ставьте перед собой общие цели

“Мы на мою зарплату купили хорошую машину, а его денег хватило лишь на ремонт в комнате”, – подобную фразу можно часто услышать от молодых жен, которые привыкли жить за счет мужа. Стоит ли говорить, что в случае ссоры с супругом такая девушка начнет жаловаться подругам о том, что она зарабатывает больше партнера. И неважно, что зарплата супруга уходит на оплату ипотеки, коммунальных услуг и продуктов питания.

Чтобы в семье не возникало подобное неравенство, вы должны ставить перед собой общие цели. Например, откладывайте каждый месяц 25 % с общего бюджета на покупку нового автомобиля. Ну а когда вы обзаведетесь долгожданным транспортным средством, вы будете чувствовать, что оно принадлежит вам обоим.

Не провоцируйте обиды и недопонимание

Муж потратил деньги на вещь, которая вам не слишком нравится? Не стоит показывать это или провоцировать скандал. Ругань ни к чему хорошему не приведет, ведь вы вряд ли пойдете в магазин возвращать товар. Просто намекните партнеру, что в следующий раз ему стоит посоветоваться с вами, прежде чем совершать необдуманную трату. Любящий человек обязательно поймет, что совершил ошибку и постарается исправиться в будущем.

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Мотивируйте партнера

Если ваш муж не уделяет достаточно сил и времени семейному бизнесу или работе, обязательно приложите все усилия, чтобы это изменить. Если вы будете взваливать всю работу на собственные плечи, то это не приведет ни к чему хорошему. Множество пар распались по той причине, что жена зарабатывала больше мужа – это ущемляло достоинство мужчины.

Для мотивации можете использовать самые различные инструменты – словесную похвалу, материальный подарок, какое-нибудь дозволение или нечто более интимное. Помните, что воспитывая лентяя, вы сделаете хуже только самой себе.

Тратьте лишние деньги на семью

Если так вышло, что вы зарабатываете больше мужа (например, подрабатываете в Интернете) – это еще не повод тратить все средства на себя. Конечно, звучит справедливо, когда оба партнера выделяют определенную сумму на семейные нужды. Однако если для вашего мужа 10 000 – это 50 % от зарплаты, а для вас – 25 %, то получается не слишком честно.

Куда разумнее будет договориться с партнером выделять четверть заработка на семейные нужды. Да, ваш муж в итоге будет платить меньше, но зато он, наверняка, захочет лишний раз порадовать вас цветами без повода, ведь у него будет на это больше средств.

Учитывайте интересы друг друга

Решили совершить совместную покупку – обязательно посоветуйтесь с партнером, как именно она должна выглядеть. Особенно это касается больших трат, например, в случае приобретения нового автомобиля. Зачастую, мужчина хочет приобрести более практичный и мощный автомобиль, а женщина обращает внимание в первую очередь на внешний вид авто. Попробуйте найти компромисс или уступите супругу с условием, что следующую крупную покупку выбираете вы.

Заключение

Вести с партнером совместную жизнь – мечта многих современных пар. Однако большинство людей не подозревают, какие подводные камни скрываются за подобным предприятием. Зачастую, когда влюбленные вступаю в брак, они начинают относиться ко второй половинке не как к спутнику жизни, а как к деловому партнеру. Из-за этого возникают споры и пререкания практически на пустом месте.

Чтобы этого не происходило, постарайтесь не забывать, что ваш любимый человек является для вас в первую очередь спутником жизни. Вы должны уметь вместе не только делиться радостью, но и преодолевать трудности, а также идти на уступки – в этом и заключается секрет семейного счастья.