В Рыбинске установили экоскамейки

В Рыбинске на площади перед Дворцом спорта «Полет» установили четыре экоскамейки.

Вклад в благоустройство города внес Ярославский филиал Сбербанка и его сотрудники, участвовавшие в акции по сбору вторсырья. Уличные элементы изготовлены на ярославском предприятии, специализирующем на переработке.

– Это подарок банка к юбилею города. Скамейки сделаны на ярославском заводе, из пластика и песка. Для установки выбрали место у ДС «Полет». Они будут востребованы горожанами, здесь в хорошую погоду гуляет много родителей с детьми, и лавочки хорошо впишутся в пространство площади,- рассказала директор департамент ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Это не первая экологическая акция, которую проводит Сбербанк на территории города. В июне в Волжском парке сотрудники городских офисов банка высадили саженцы лип и кленов. Сейчас они собирали пластик для вторичного использования.

– Наши сотрудники участвовали сначала в акции «Добрые крышечки», потом просто собирали пластик. Среди наших клиентов есть завод по производству лавочек из вторсырья. Получилась синергия. Надеемся, что скамейки будут долго служить жителям Рыбинска, – рассказала Александра Русецкая, заместитель управляющего Сбербанка по Ярославской области.

Первая экоскамейка была установлена в Рыбинске прошлой зимой на Волжской набережной за Спасо-Преображенским собором. Такие лавочки мало чем отличаются от привычных, но сделаны они из пластика 2-4 категории. В их состав входят выброшенные пакеты, бутылки, канистры, пластмассовые ящики. При этом две экоскамейки позволяют сохранить одно дерево и служат в два раза дольше деревянных.

Пресс-служба администрации города Рыбинска