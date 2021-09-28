 

Усик заявил, что поедет с чемпионскими поясами в оккупированный Крым

28.09.2021, 15:32, Новости дня
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“Поясов нужно дождаться, чтобы ехать домой. Конечно, я хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру. Я хочу зайти в свой зал, родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня”, – сказал Усик.

На вопрос, когда он планирует ехать в Крым, Усик ответил, что не знает.

– У Крим поїдете?
– Пояси треба дочекатися, щоб їхати додому. Звісно, що я хочу побачити тренера, кумів, сестру. Я хочу зайти у свій зал, показати тренеру пояси, подякувати за те, що він колись давно взяв мене до своєї секції та довів до високого рівня. pic.twitter.com/AY0pmq0UUm

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 28, 2021

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Ни один украинский телеканал не показывал бой Усика и Джошуа, посмотреть его можно было только на платном видеосервисе Megogo, и там возникали сбои.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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