Кулеба: Если “нормандский” саммит пройдет с Меркель, его решения будут актуальными для нового правительства ФРГ

“У Германии наследственная внешняя политика, потому мы убеждены, что даже если саммит нормандский пройдет при участии госпожи Меркель, те решения, обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии”, – заявил он.

Кулеба добавил, что наблюдает за процессом коалиционных переговоров в Германии спокойно.

“Это будет очень прагматическое новое немецкое правительство. Оно не будет антиукринским. Оно будет прежде всего заниматься внутринемецкими вопросами. И господин [Олаф] Шольц (кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии – “ГОРДОН”), и господин [Армин] Лашет (кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет – “ГОРДОН”) нам понятны. Но самое важное здесь – каким будет коалиционное соглашение с Либералами и “Зелеными”. Если это будет коалиция Либералы плюс “Зеленые” и Християнские демократы или Социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах, но принципиально каких-то резких изменений я не ожидаю”, – сказал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров “Нормандской четверки” состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. По предварительным данным, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, “Зеленые”, Свободная демократическая партия и “Альтернатива для Германии”. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал перед этим, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции Меркель. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров “Нормандской четверки”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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