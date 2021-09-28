“Ну наконец-то сиськи”, “Хороши дыньки”. Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
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“Почему бы не устроить немного пожара?” – подписала она фото. Певица отметила, что снимки были сделаны во время фотосессии для украинского мужского глянца Playboy.
“Горячо, откровенно, но зачем”, – отреагировала украинский хореограф Илона Гвоздева.
“А девочка созрела”, – прокомментировали снимки фолловеры.
“Ну наконец-то сиськи”, – написали в комментариях поклонники певицы.
“Хороши дыньки”, – оценили фото артистки подписчики.
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Контекст:
Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.
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