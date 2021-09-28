 

“Ну наконец-то сиськи”, “Хороши дыньки”. Michelle Andrade оголилась для мужского глянца

28.09.2021, 15:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Почему бы не устроить немного пожара?” – подписала она фото. Певица отметила, что снимки были сделаны во время фотосессии для украинского мужского глянца Playboy.

“Горячо, откровенно, но зачем”, – отреагировала украинский хореограф Илона Гвоздева.

“А девочка созрела”, – прокомментировали снимки фолловеры.

“Ну наконец-то сиськи”, – написали в комментариях поклонники певицы.

“Хороши дыньки”, – оценили фото артистки подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Сенатор призвала обеспечить доступность реабилитации после COVID-19

12.02 / Шмыгаль: ЕС может снимать санкции против бывших украинских чиновников, если санкции сыграли свою роль

14.07 / «Русал» предложил сменить команду менеджеров «Норникеля»

09.08 / “Она реально герой”. Беленюк объяснил, почему Магучих обняла россиянку на Олимпиаде в Токио

06.07 / Денисова осудила продление ареста журналисту Есипенко в оккупированном Крыму

20.11 / В РФ создают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных

02.02 / Депутат ОПЗЖ купил бизнес-центр “Парус” в Киеве – СМИ

28.07 / Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

20.09 / Samsung внедрил службу удаленного тестирования приложений

19.03 / Не распознал «мигалки» — автопилот Tesla врезался в полицейскую машину в Мичигане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика