Лукашенко назвал крайний срок конституционного референдума в Беларуси

Лукашенко считает, что в предложенном ему проекте много спорных моментов, которые нужно уточнить.

“Я не нашел переходных положений, которые дают ответ на вопрос, как будут действовать органы власти после принятия Конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать Уполномоченный по правам человека? В проекте не предусмотрены декреты. Что в таком случае будет с уже изданными? Нет ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования в случае досрочного роспуска палат парламента”, – заявил он.

По его словам, в проекте конституции значительно больше проблемных моментов, чем он назвал. Эксперты-юристы, а также экономисты и управленцы должны будут в короткие сроки доработать текст и убрать различные неточности.

“Мы пообещали провести референдум по конституции. От нас требовали “перемен” и не только. Мы сами понимали, что суть жизни заключается в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Изменения – это не ломка, не слом, а эволюционное развитие”, – считает Лукашенко.

Политик также заявил, что в конституции следует учесть события 2020 года, когда в Беларуси проходили массовые протесты, и не допустить к власти его оппонентов.

“Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям”, – пообещал он.

Контекст:

ЦИК Беларуси заявлял, что референдум по поправкам в конституцию состоится в январе-феврале 2022 года.

Решение о проведении референдума было принято в ответ на требование оппозиции провести повторные выборы президента Беларуси. Лукашенко говорил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году).

В июле конституционная комиссия представила проект изменений Лукашенко, но он вернул их на доработку.

Выборы в стране прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. Несогласные с результатами голосования с тех пор устраивают массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.

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