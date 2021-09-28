 

Экс-главу Татфондбанка приговорили к 12 годам колонии

28.09.2021, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…по делу о злоупотреблении полномочиями.

Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего главу Татфондбанка Роберта Мусина к 12 годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента.

Прокуратура запрашивала для экс-главы банка 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Мусина, который в последнее время находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

Мусин обвинялся в совершении шести эпизодов злоупотребления полномочиями с января 2013 года по декабрь 2016 года, которые привели к многомиллиардному ущербу и отзыву лицензии у Татфондбанка. Следственный комитет сообщал, сумма хищений по уголовному делу Мусина составляет 35,5 млрд рублей.

Гражданский иск потерпевшего Агентства по страхованию вкладов к Мусину суд удовлетворил частично — на сумму 23,3 млрд рублей.

По версии следствия, Мусин с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств вместе с другими сотрудниками Татфондбанка предоставил в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива. Впоследствии полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молчание мандатов

Ни один республиканский депутат не ответил на обращения митингующих жителей Татарстана

Также, как заявляли следователи, Мусин обвинялся в злоупотреблении полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов на сумму 19 млрд рублей и при выводе залогов по ранее заключенным кредитным договорам на сумму 20,5 млрд рублей.

Татфондбанк лишили лицензии 3 марта 2017 года. Против Мусина возбудили уголовное дело в тот же день, его сразу арестовали.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / Суд Невады приговорил военного к 510 годам исправительных работ за потерю дорогостоящего защитного обмундирования

01.12 / Инсайдер об отношениях Рианны и A$AP Rocky: “Они действительно встречаются”

09.08 / Мнение: Письмо: “Просто уносит”

26.07 / Истории двух москвичек, переболевших COVID-19: “Хотелось просто лечь, закрыть глаза, и чтобы это скорее закончилось”

15.09 / Мнение: О шокирующих подробностях спецоперации по прикрытию «Новичка»

20.08 / От получения независимости до инвестиций в экономику: как развивались отношения Мозамбика с Россией

10.07 / Мнение: И теперь я всё думаю – ну и что это было?

29.11 / На аукционе Bonhams продана георгиевская ленточка, принадлежавшая Святому Георгию

18.05 / Шеин обгоняет Amazon как самое популярное приложение для покупок в США

10.01 / Власти Забайкалья объяснили закрытие круглосуточного стационара нерентабельностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика