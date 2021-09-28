Экс-главу Татфондбанка приговорили к 12 годам колонии

…по делу о злоупотреблении полномочиями.

Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего главу Татфондбанка Роберта Мусина к 12 годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента.

Прокуратура запрашивала для экс-главы банка 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Мусина, который в последнее время находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

Мусин обвинялся в совершении шести эпизодов злоупотребления полномочиями с января 2013 года по декабрь 2016 года, которые привели к многомиллиардному ущербу и отзыву лицензии у Татфондбанка. Следственный комитет сообщал, сумма хищений по уголовному делу Мусина составляет 35,5 млрд рублей.

Гражданский иск потерпевшего Агентства по страхованию вкладов к Мусину суд удовлетворил частично — на сумму 23,3 млрд рублей.

По версии следствия, Мусин с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств вместе с другими сотрудниками Татфондбанка предоставил в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива. Впоследствии полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

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Также, как заявляли следователи, Мусин обвинялся в злоупотреблении полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов на сумму 19 млрд рублей и при выводе залогов по ранее заключенным кредитным договорам на сумму 20,5 млрд рублей.

Татфондбанк лишили лицензии 3 марта 2017 года. Против Мусина возбудили уголовное дело в тот же день, его сразу арестовали.

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