 

Стало известно, насколько велика вероятность распространения жизни в галактике

28.09.2021, 15:16, Новости дня
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Группа ученых и разных стран (Франции, Чили и Кореи) пыталась ответить на вопрос: насколько велики шансы, что в пределах одной галактики жизнь будет существовать в разных звездных системах?

Для того чтобы найти правильный ответ, специалисты провели моделирование, взяв в качестве образца наш Млечный Путь. Интересовала, прежде всего, гипотетическая возможность переноса живых организмов с одной планеты на другую, а также в межзвездном пространстве. Как пояснили ученые, такой процесс теоретически мог бы происходить при помощи спор, семян, зародышей и т.д.

Ученые пришли к выводу, что перенос живой материи возможен при помощи астероидов и комет. Однако шансы найти обитаемые планеты сильно уменьшаются с удалением от центра галактики.



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