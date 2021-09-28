В США создают спутник для обнаружения гиперзвуковых ракет

Американское агентство SDA, занимающееся созданием новых комических технологий, намерено создать спутник нового поколения. По словам специалистов, этот аппарат должен отслеживать запуски гиперзвуковых ракет.

Также к работе будут привлечены высокотехнологические компании, которые являются подрядчиками военного ведомства Соединенных Штатов. Им планируют предоставить финансирование в объеме 193 млн долларов. Кроме того, источники сообщают о предоставлении на такие работы 149 млн долларов компании Илона Маска SpaceX.

Новый спутник должен стать частью оборонной системы Америки, уточняют эксперты. На сегодня еще не существует спутников, способных отслеживать сверхбыстрые гиперзвуковые ракеты.