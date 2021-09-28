Прохор Шаляпин ответил на обвинения в «отношениях с бабушками за деньги»

Прохор Шаляпин в очередной раз ответил на критику хейтеров, которые обвиняют его в том, что он заводит романы «с бабушками за деньги». По словам артиста, он имеет право жить так, как ему хочется.

Прохор Шаляпин признался, что его жизнь ранее нельзя было назвать богатой, поэтому теперь он наслаждается тем, что ему дает судьба. На обвинения в том, что он спит с бабушками за деньги, артист отвечает, что другие делают это с дедушками бесплатно, но никто их не критикует. Шаляпин считает, что ему ничего не достается легко, ведь для любой цели надо прилагать определенные усилия. «Любовь любовью, но кушать хочется всегда», – заявил артист, отметив, что это приводит к появлению множества перекошенных лиц, а женщинам иногда приходится проживать жизнь с алкашами.

Для Шаляпина очень важна семья и любовь, хотя многие уверены, что секрет отношений кроется только в достатке. Некоторые девушки, приезжая в Москву, надеются, что им удастся найти свое счастье благодаря внешним данным и привлекательности, но это не так.

Источник: www.starhit.ru