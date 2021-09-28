 

Риелтор назвала новые угрозы при покупке недвижимости

28.09.2021, 15:02, Разное
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Глава отдела правовой поддержки сети офисов «Миэль» Ольга Балбек назвала новые угрозы, которые могут подстерегать покупателей недвижимости. Речь идет об иске от супруга или супруги продавца жилья и других ситуациях.
В таком случае при сделке по покупке квартиры следует прописать в договоре пункт, в котором указывается, что недвижимость приобреталась в тот период, когда ее владелец не состоял в браке. Также данное заявление можно составить и заверить у нотариуса.

Второй угрозой окажется использование материнского капитала. В таких случаях у нотариусов появляется множество действий, чтобы удостовериться, на какие средства приобреталась недвижимость. Для этого необходимо запрашивать информацию в Пенсионом фонде, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».



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