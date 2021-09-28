Риелтор назвала новые угрозы при покупке недвижимости

Глава отдела правовой поддержки сети офисов «Миэль» Ольга Балбек назвала новые угрозы, которые могут подстерегать покупателей недвижимости. Речь идет об иске от супруга или супруги продавца жилья и других ситуациях.

В таком случае при сделке по покупке квартиры следует прописать в договоре пункт, в котором указывается, что недвижимость приобреталась в тот период, когда ее владелец не состоял в браке. Также данное заявление можно составить и заверить у нотариуса.

Второй угрозой окажется использование материнского капитала. В таких случаях у нотариусов появляется множество действий, чтобы удостовериться, на какие средства приобреталась недвижимость. Для этого необходимо запрашивать информацию в Пенсионом фонде, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».