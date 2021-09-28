«Надень шапку, не то менингит схватишь» и другие мифы о головных уборах



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Миф №1. Если ходить без шапки, можно заболеть менингитом

Это, конечно же, неправда. Менингит — воспаление и отек оболочки мозга — вызывают вирусы и бактерии, и наличие или отсутствие головного убора никак не влияет на риск заражения. В прошлом ученые считали, что он связан с переохлаждением из-за того, что пик заболеваемости бактериальным менингитом приходится на зимние месяцы, особенно в сухую погоду. В США и в большинстве западных стран от этих представлений избавились еще в начале XX века.

Но в РФ миф о связи менингита и пренебрежением шапкой оказался на удивление живучим и его до сих можно услышать даже от врачей. Ученый Юрий Загваздин из Юго-Восточного университета Нова (США) считает, что причина в том числе в мощном влиянии русской литературы — менингит как результат переохлаждения упоминался в книгах Солженицына и других знаменитых писателей.

Между тем, лучший способ защититься от менингита — это вакцинация, а также дистанцирование от кашляющих людей, мытье рук и другие профилактические меры.

Менингит – коварный и смертельно опасный

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Миф №2. Если выйти на мороз с мокрыми волосами, обязательно простудишься

Этот миф появился во многом благодаря одному немецкому ученому, который провел исследование после Первой мировой войны. Оно показало, что солдаты, проводившие в сырых окопах не менее 72 часов, простужались в четыре раза чаще по сравнению с сослуживцами, сидевших в теплых бараках. Однако дальнейшие многочисленные исследования не подтвердили эти выводы.

Вот что говорят об этом эксперты общества врачей первичного звена Community Care Physicians P.C:

«Температура тела сама по себе не вызывает простуды. Вы простужаетесь, когда вирус контактирует со слизистыми оболочками и вызывает иммунный ответ. Влажные волосы никак не повлияют на вашу способность контактировать с инфекцией. Однако если вы выйдете на улицу с мокрыми волосами, без куртки и обуви, вы можете подхватить переохлаждение, которое намного хуже простуды и даже может быть смертельным»

Миф №3. Если ходить без шапки, тело будет терять тепло через голову

И это тоже неправда, поскольку в нашей голове нет ничего особенного, что может вызвать такой эффект. Человек теряет тепло из любой части тела, которая подвергается воздействуют низкой температуры. Поэтому в холодную погоду стоит не только носить шапку, но и вообще одеваться потеплее.

Важно!

Есть серьезный нюанс, который должны помнить все родители: ребенок больше тепла через голову из-за особенностей пропорций тела. Поэтому шапки и капюшоны для детей гораздо важнее, чем для взрослых.

Миф №4. Без шапки можно заболеть отитом

Отит вызывают стрептококки, стафилококки, анаэробные бактерии и другие патогены, которые поражают слизистую оболочку барабанной перепонки. Риск инфицирования повышается в холодное время года лишь потому, что все эти инфекции наиболее распространены осенью и зимой.

Осторожно, отит!

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Миф №5. Если ходить без шапки, можно отморозить уши

А в этом, к сожалению, ваш мама была права. Любой участок нашего тела подвержен обморожению, в том числе самому сильному, если подвергается воздействию низкой температуре воздуха, воды или металла. Уши особенно уязвимы к холоду, поскольку состоят из хрящей и не имеют защитной жировой ткани и на морозе становятся буквально ледяными.

Риск обморожения возрастает при температуре ниже -15 °C даже при небольшом ветре, а при -27 °C обморожение открытых участков тела может произойти меньше чем за полчаса. Кроме того, холод и ветер могут раздражать слуховой канал, что может стать причиной спазмов и боли в шее.

Получается, что нужно всегда носить шапку в холодное время года?

Именно так. И не только шапку, но и шарф, варежки, теплую обувь и верхнюю одежду. Все это не избавит вас от риска заразиться ОРВИ от пассажира метро или чихающего прохожего, но защитит от переохлаждения, обморожения, сухости кожи и других проблем. Кроме того, в теплой одежде вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее.