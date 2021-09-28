 

В партии «Зеленые» сообщили о приглашении социал-демократов к переговорам о кабмине ФРГ

28.09.2021, 14:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоциал-демократы пригласили немецкую партию «Союз 90/Зеленые» к переговорам о формировании нового правительства ФРГ по итогам выборов в Бундестаг, сообщил сопредседатель фракции «Союз 90/Зеленые» в Бундестаге старого созыва Антон Хофрайтер.

«Сначала будут переговоры, как это уже было анонсировано нашими двумя лидерами избирательных списков, переговоры между Свободной демократической партией и нами. Социал-демократическая партия Германия уже пригласила (нас к переговорам). Мы уверены, что переговоры будут интересными. Рады предстоящим переговорам, готовимся к ним, готовы к ним», – передает его слова РИА «Новости».

Выборы в Бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у выигравших выборы социал-демократов – 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, «Зеленых» – из 118, Свободных демократов – из 92, «Альтернативы для Германии» – из 83. «Левые» будут представлены 39 депутатами – хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в Бундестаге.



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