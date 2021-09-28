Как выглядеть потрясающе в 45+, не прилагая особых усилий: правила красоты Кейт Уинслет

5 октября 46 лет исполняется звезде оскароносного фильма «Титаник» Кейт Уинслет. Наверняка многие думают, что актриса не жалеет денег на уход за собой, чтобы выглядеть моложе своего возраста. На самом деле секреты красоты знаменитости просты и доступны.

«Я реже смотрюсь в зеркало»

Уинслет признается, что в 20 лет намного чаще смотрелась в зеркало. Сейчас же актриса все реже и реже любуется своим отражением. Определенные комплексы появились у нее после выхода на экраны фильма «Титаник». Тогда в прессе обсуждалась ее фигура. По словам Уинслет, для нее подобный опыт был шокирующим: она как-то не придавала значения тому, насколько стройным и подтянутым является ее тело.

С возрастом пришло осознание того, что красота исходит изнутри. Опыт куда важнее внешности. Вместо того чтобы оправиться в салон красоты, Кейт лучше посидит с детьми. Она нашла себя не только в актерской профессии, но и в материнстве. Что касается работы, то ей теперь по душе глубокие роли, где в приоритете не внешность, а умение донести до аудитории характер персонажа.

Спорт

Кейт не любительница изнурять себя тренировками в спортзале. Максимум — это кардио или силовая йога. Она предпочитает велопрогулки, прогулки с собакой. Велосипед — это настоящая отдушина для артистки. По словам Уинслет, именно с помощью езды на велосипеде она снимает стресс и избавляется от негативных эмоций. По словам Кейт, раньше после съемок она “выпускала пар” с помощью плача или крика: могла отправиться в лес, чтобы дать там волю эмоциям. Сейчас хватает одной прогулки на велосипеде.

Рацион питания

И Кейт, и ее муж являются вегетарианцами, поэтому в их доме нельзя найти мяса. Зато есть овощи, фрукты, зелень. Уинслет старается включать в рацион питания как можно больше корнеплодов зеленого цвета. Это огурцы, капуста, много зелени, шпинат и т. д.

По словам актрисы, было бы неплохо отказаться от соли, но это тяжело сделать, поскольку тогда блюда получаются совершенно безвкусными. Что касается алкоголя, то знаменитость старается им не злоупотреблять, но периодически балует себя вином.

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Кейт старается соблюдать питьевой режим и следит за гидратацией организма. Она помнит, что обезвоживание — это прямой путь к преждевременному старению.

Уход за кожей

Каждое утро после умывания Кейт наносит жирный увлажняющий крем. Перед сном она обязательно смывает косметику, зная, что нельзя засыпать с макияжем на лице. Вечером она обязательно наносит сыворотку с добавлением витамина Е. Это средство делает кожу упругой, подтянутой, препятствует преждевременному появлению морщин. Еще Кейт пользуется кремом для глаз, чтобы избежать появления гусиных лапок возле внешних уголков глаз.

Во время перелетов, в командировках Уинслет пользуется гидрогелевыми масками, которые отлично увлажняют кожу. Не забывает артистка и об уходе за телом. Она увлажняет кожу лосьоном каждый вечер после принятия душа.

Макияж

В обычной жизни Кейт старается по минимуму пользоваться косметикой. Она лишь наносит на лицо тональный крем тонким слоем, чтобы образовалась защитная пленка, и слегка завивает ресницы. Иногда она может воспользоваться тушью для ресниц, но это бывает нечасто.

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Уход за волосами

Уинслет моет голову через день. Хотелось бы делать это пореже, но не получается: волосы быстро жирнеют. Когда нет времени или сил в очередной раз мыть голову, то Кейт поступает следующим образом: делает высокий и тугой конский хвост. По ее словам, с такой прической не так видно, что волосы не слишком чистые.

Распорядок дня

Кейт просыпается в половине седьмого утра. После принятия душа она пьет чай: это вошло в привычку.

Раньше артистка могла поздно ложиться спать. Теперь, с возрастом, режим дня несколько изменился. Уинслет старается заснуть до одиннадцати ночи. Она считает, что полноценный отдых необходим для того, чтобы выглядеть свежо. Перед сном она обязательно целует мужа и желает ему спокойной ночи.

Противница социальных сетей

Кейт не имеет аккаунтов в социальных сетях. Она считает это пустой тратой времени. Артистка предпочитает не зависать в интернете, а общаться со своей семьей: с мужем и детьми. Кроме того, отсутствие аккаунтов гарантирует душевное спокойствие и избавляет от прочтения негативных комментариев и от проделок хейтеров.

Свободное время, по мнению звезды, лучше потратить на самосовершенствование.