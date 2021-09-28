Неопрятный вид, лень и постоянные жалобы: тривиальные привычки женщин, которые вредят имиджу и отталкивают мужчин

У женщин есть свои приемы, как понравиться мужчинам. Однако есть и привычки, которые кажутся им тривиальными, но они могут оттолкнуть мужчину. Следует обратить внимание на внешне простые вещи, которые на самом деле имеют огромное значение в поддержании гармоничных отношений между партнерами.

Неопрятный внешний вид

Дамам следует помнить о том, что чистота и аккуратность во внешнем виде должны присутствовать не только на начальных этапах отношений. Многие представительницы прекрасного пола ошибочно полагают, что партнеры их будут любит и в таком виде, поэтому перестают уделять внимание вопросам личной гигиены после заключения брака или начала совместного проживания. Женщинам стоит помнить о том, что аккуратный внешний вид и приятный аромат, исходящий от их тела, являются гарантией успеха у мужчин.

Лень

Мужчина может допустить, чтобы его партнерша не была столь активной в спортивном зале, не любила ходить в походы или могла иногда часок понежиться в постели. Ключевое слово здесь «иногда», поскольку лень, которая является главной чертой характера дамы, вряд ли сможет привлечь представителей сильного пола. Ни один мужчина не будет долго терпеть ленивую спутницу.

Отсутствие собственной точки зрения

Никогда не оставляйте все на мужской суд, всегда имейте свою точку зрения. Мужчины не любят, когда с ними постоянно спорят, однако они не в восторге от тех дам, которые полностью на них полагаются в любых вопросах. Эта инфантильность быстро надоест любому парню, поскольку он хочет иметь дело с достойной равноправной партнершей, а не безмолвной подругой, которая просто присутствует рядом.

Слишком сильная зависимость от партнера

Мужчины хотят видеть рядом с собой вполне самодостаточных женщин, которые чего-то достигли в жизни или как минимум к этому стремятся. В продолжение предыдущего совета следует сказать, что каждая представительница прекрасного пола должна помнить о необходимости самореализации и духовного роста. Только такая спутница будет интересовать мужчину.

Частые жалобы

Необходимо помнить о том, что мужчины любят помогать и делают это с удовольствием, если их об этом попросит любимая женщина. Жаловаться можно, но жалоба должна быть по делу и использоваться в крайнем случае. Постоянное недовольство никому не понравится. Мужчина быстро устанет от негатива и предпочтет ретироваться в более комфортное для себя место (то есть найдет себе ту даму, которая будет уметь справляться со своими проблемами).