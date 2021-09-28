Дерутся наши депутаты порой с плачевным результатом

Драки депутатов не новость, особенно представителей партии ЛДПРД. Но как-то не припоминается, чтобы результатом подобного «спаринга» стала проломленная голова, как это на днях случилось в Хабаровске.

Тамошние депутаты городской думы от ЛДПР учинили драку сразу же после выборов, в ночь с 19 на 20 сего месяца. Судя по сообщениям в местных и центральных СМИ, зачинщик оной, будучи пьяным, сильно избил коллегу. Думается, и 41-летний потерпевший был не слишком трезв. Когда того привезли во вторую краевую клиническую больницу, врачи обнаружили у него тяжелую травму головы. Бедняге была показана хирургическая операция, в ходе которой пришлось делать трепанацию черепа, то есть сверлить в нем отверстие.

По сообщению одного из депутатов гордумы Хабаровска, пострадавший вчера, то есть 27 сентября пришел в себя во второй половине дня:

«Мы узнали о происшествии несколько дней спустя. Как нам стало известно, вчера наш коллега пришел в сознание во второй краевой больнице. Ранее он перенес сложную операцию — трепанацию черепа. Его должна опросить полиция. Насколько я знаю, возможного инициатора драки, который, предположительно, нанес травму, уволили с должности руководителя молодежной организации политической партии. Сегодня он отсутствовал на заседании думы».

Так выглядит эта скандальная история в большинстве новостных сообщений. Однако на сайте dvnovosti.ru называются имена ее действующих лиц. Один из них, Павел Шестопалов, видимо, действительно депутат от ЛДПР. Другой, Евгений Плетнёв, всего-навсего помощник экс-депутата Госдумы Ивана Пиляева. Кто из них кого избил — не с лишком понятно. В соцсетях распространяется информация, что один другому в драке проломил череп.

Редакция DVHAB.ru обратилась за разъяснениями к Владимиру Матвееву, председателю городской думы. Тот не стал ни опровергать это, ни подтверждать, а только больше все запутал:

«Такой информацией не располагаю. Знаю, что Евгений Плетнёв действительно находится в больнице, но в инфекционном отделении. У него подтвержденный коронавирус. А Павла Шестопалова неделю назад прямо перед нашим заседанием госпитализировали на машине скорой помощи. А сегодня на думские заседания он не прибыл».

Исходя из вышеприведенных объяснений, пострадал в драке все-таки Плетнев. Связаться ним у редакции DVHAB.ru не получилось — действительно, кто же в реанимации отвечает на звонки. А вот Павел Шестопалов, проломивший Евгению голову, трубку взял, но тут же ее бросил, услышав, о чем с ним собираются говорить. В дальнейшем этот депутат предпочел изображать крайнюю занятость.

Но не думайте, что Евгений Плетнёв такой уж белый и пушистый: он постоянно попадает во всякие скандалы. В частности, весной 2021, будучи за рулем, помощник депутата отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и попал под суд. А в январе этого года его бывшую супругу суд признал виновной в получении взяток во время совместной жизни с Плетнёвым на сумму свыше 13,6 млн рублей.

Источники информации и картинок: hab.aif.ru lenta.ru, dvnovosti.ru, iis-berlin.ru

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