 

«Решил, что лучше придерживаться рекомендаций сокамерников»: Захаренко, обвиняемый в убийстве семи человек, сменил адвоката

28.09.2021, 14:38, Новости дня
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«Наш клиент решил, что лучше придерживаться рекомендаций сокамерников, чем советов адвокатов. В данной ситуации, несмотря на сотни часов времени, затраченного на судебные заседания и подготовку к дебатам, единственно правильным решением является выход из дела », – отметил Черезов.

Защиту стрелка Захаренко представляли два адвоката – Марина Шолодько из Центра бесплатной правовой помощи и Игорь Черезов, который уверял, что также делает это бесплатно.

Две недели назад Захаренко отказался от услуг Шолодько, которая на суде сообщила, что Захаренко выразил ей недоверие, сообщает “Судебный репортер”. 

Как пишет издание zhitomir.info, уже 27 сентября Захаренко в суде сообщил о замене своего второго адвоката. В дальнейшем его защиту  будет представлять Андрей Шкварко.

Захаренко снова  просил смягчить ему меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и необходимостью лечится, но суд не изменил меру пресечения.

Следующее судебное заседание по этому делу планируется 9 ноября.

Контекст:

В ночь с 21 на 22 мая 2020 года в селе Новоселица Житомирской области произошла кровавая бойня, в результате которой от огнестрельных ранений погибли семь мужчин. Подозрение в убийстве выдвинули 59-летнему Анатолию Захаренко, к которому жертвы приезжали погостить. Согласно материалам дела, Захаренко ночью расстрелял насмерть семерых гостей, спастись удалось только одному из них.

За несколько часов до запланированного прибытия пострадавших и их убийства арендатор пруда Анатолий Захаренко под контролем правоохранителей передал 2000 гривен взятки Руслану Мшанецкому, тогдашнему начальнику Попильнянского отделения полиции, сообщает “Судебный репортер”. За несколько часов полиция сообщила о задержании своего должностного лица. В 1:00 ночи в доме Захаренко произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек. Стрелка задержали правоохранители. Впоследствии он рассказал, что атовцы приехали, чтобы убедить его забрать заявление на местного начальника полиции и угрожали в случае несогласия расправиться с ним.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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