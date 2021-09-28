Был момент, когда Путин хотел уехать из России в Испанию – бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.

Бизнесмен пересказал один из разговоров, который состоялся между ним и Путиным в 1999 году. В то время Путин занимал должность директора Федеральной службы безопасности РФ.

“Он мне говорит: “Заканчивайте эти интриги. Мне уже надоело. Я ни туда, ни сюда”. Я даже, помню, воодушевился: он директор ФСБ, подполковник: “Давай мы тебе присвоим генерал-полковника!” А он говорит: “Да ты что! Боже упаси. Ни в коем случае”. Я думаю: “Вот все-таки человек скромный…” А он мне говорит: “Я потом за границу выехать не смогу”. Он в Испанию хотел уехать”, – рассказал Пугачев.

По его информации, у Путина в Испании был дом.

“Ну кто-то, видимо, когда-то купил. Я там не был. Просто помню рассказы, как там хорошо: на море домики и так далее. Видимо, это еще в мэрские времена (Путин в 1990–1996 годах работал в мэрии Санкт-Петербурга в команде Анатолия Собчака. – “ГОРДОН”)”, – предположил бизнесмен.

Примерно в это же время, по словам Пугачева, который в то время входил в ближайшее окружение президента РФ Бориса Ельцина, он провел с Путиным беседу и предложил ему занять должность премьер-министра. Вначале, по воспоминаниям бизнесмена, Путин от этого предложения отказался.

“Я сказал: “Володя, подъезжай на площадь, поговорим”. Он приехал. “Есть такая идея…” – “Авантюра. Какое премьерство?” Речь шла не о президентстве. Я сказал: “Володя, [тогдашний председатель правительства РФ Сергей] Степашин – все… Давай, вперед! А там посмотрим. Может, еще что-нибудь будет”. Он ответил: “Боже упаси”, – вспомнил Пугачев.

В итоге после совещания с участием Ельцина Путин все-таки принял предложение возглавить правительство РФ, а в декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов.

Интервью Гордона с Пугачевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президент занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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