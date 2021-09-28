“Я так счастлива”. 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца

Бруни позирует в кадре в шляпе и костюме, распахнув при этом надетый на голое тело пиджак. Обнаженную грудь супруга экс-президента прикрывает рукой.

“Очень рада появиться на обложке нового издания легендарного Egoist и быть сфотографированной великим Паоло Роверси. Я так счастлива”, – написала она.

“Так классно!” – оценили снимок пользователи сети.

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Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial)

Контекст:

Карла Бруни родилась в 1967 году в Италии. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала во Францию. В 19-летнем возрасте Бруни начала карьеру фотомодели, став одной из высокооплачиваемых моделей мира. В 2004 году Бруни победила на музыкальном конкурсе Victoires de la musique.

В 2007 году Бруни познакомилась с президентом Франции Николя Саркози. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011).

Саркози был президентом Франции с мая 2007 года по май 2012-го.

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