Депутаты из “Европейской солидарности” подали заявления в НАБУ, ГБР и прокуратуру из-за закона об олигархах

Депутаты считают, что во время голосования были совершены преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь о ст. 364 (злоупотребление властью) и ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата).

“Этот закон дает абсолютно внеконституционные полномочия президенту [Владимиру Зеленскому] через СНБО назначать того или иного политика или неугодного ему олигархом, и таким образом оказывать давление на общество. Закон имеет целью позволить президенту Зеленскому овладеть четвертой ветвью власти, которой является медиа, перераспределить медиарынок и взять контроль над независимыми средствами массовой информации”, – считает нардеп Владимир Вятрович.

Он также считает, что закон был принят с нарушением парламентских процедур и регламента, так как “депутатов лишили их законного права озвучки своих поправок”.

Депутаты “Европейской солидарности” считают, что ответственность должны понести первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а также представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Контекст:

23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявили, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. После принятия закона во втором чтении глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил президента Зеленского предоставить одобренный Радой текст закона.

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