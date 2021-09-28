Российские ученые обнаружили скелеты ихтиозавров

Уникальные останки древних ихтиозавров случайно обнаружены российскими палеонтологами на территории геопарка «Ундория», который расположен в Ульяновской области РФ.

Возраст ископаемого скелета составляет около 130 миллионов лет, утверждают ученые. До сих пор он покоился в толще глины, относящейся к слою раннемелового периода.

Ранее останков этих древних существ не находили на территории России, поэтому данное открытие можно считать сенсационным. Сейчас проводятся дополнительные исследования костей скелета, которые помогут отнести останки ихтиозавра к тому или иному подвиду. Также эксперты отмечают, что находка может иметь большое значение для развития мировой науки, изучающей древнейшие организмы.