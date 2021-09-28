На Курилах обнаружены редкие краснокнижные растения

Исследуя территорию расположенного на Курильских островах заповедника, найден ряд уникальных деревьев, которые занесены в Красную книгу. Речь идет всего-то о нескольких сотнях образцов, которые удалось найти на территории острова Кунашир.

Исследования проводили представители ботанического сада, работающего под эгидой местного отделения Российской академии наук. Среди найденных редких растений липа и береза Максимовича, а также шерстистый ясень и японский клен.

Естественный ареал произрастания данных деревьев расположен в Восточной Азии. Однако эти растения уже встречаются настолько редко, что их занесли в Красную книгу. Наличие их на Курилах стало приятным сюрпризом для представителей науки.