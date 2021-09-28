Москва вошла в пятерку лучших городов мира

Международная консалтинговая компания Resonance Consultancy составила рейтинг 100 лучших городов мира. Эксперты оценивали множество показателей, в том числе, туристическую привлекательность, удобство для жизни, возможности работы и ведения бизнеса. Москва заняла в топе четвертое место.

Российская столица сохранила свои позиции в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities. Она уступила лишь Лондону, Парижу и Нью-Йорку. Замыкает пятерку лидеров Дубай. В прошлом году Москва также занимала четвертую строчку в списке лучших городов.

Заместитель главы столичного региона Наталья Сергунина подчеркнула, что Москва опередила в рейтинге такие мегаполисы, как Токио, Дубай, Сингапур, Барселона и Лос-Анджелес.

“Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников”, – отметила заммэра.

Эксперты оценивали города по 24 категориям, объединенным в шесть групп: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение. В категории “Продукт” российской столице присудили первое место из-за развитой инфраструктуры, авиасообщения и количества достопримечательностей.