 

Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией

28.09.2021, 14:12, Разное
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В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 1450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья антилидером по числу заболеваний стали Люберцы, где выявили 156 новых случаев. За ней следуют Мытищи со 105 зараженными, а на третьем месте находится Королев – там заболели 74 человека. В число округов с худшей коронавирусной ситуацией также попали Балашиха, Одинцовский округ, Солнечногорск и Коломна, сообщают “Вести Подмосковья”.



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