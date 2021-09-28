Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией

В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 1450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья антилидером по числу заболеваний стали Люберцы, где выявили 156 новых случаев. За ней следуют Мытищи со 105 зараженными, а на третьем месте находится Королев – там заболели 74 человека. В число округов с худшей коронавирусной ситуацией также попали Балашиха, Одинцовский округ, Солнечногорск и Коломна, сообщают “Вести Подмосковья”.