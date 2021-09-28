Максим Галкин и Алла Пугачева оторвались на вечеринке Олега Газманова

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с другими звездными гостями оторвались на вечеринке Олега Газманова. В июле артист отметил 70-летие, но до сих пор устраивает праздники в честь юбилея у себя дома.

Вечер проходил под музыку в исполнении Игоря Крутого. Максим Галкин исполнил песню «Белые розы», спародировав Юрия Шатунова. Видеоролик с праздника опубликовала на своей странице в Instagram Ида Достман, отметив, что звезды договорились встретиться, когда находились на «Новой волне».

Сам Газманов на вечеринке исполнил песню «Офицеры», а также другие свои хиты. Гости охотно подпевали исполнителям, сидя за большим столом с множеством угощений. Стоит отметить, что фанаты не перестают удивляться внешнему виду юбиляра, который поражает их молодостью тела и физическими возможностями.