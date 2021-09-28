 

ЭКО vs естественное оплодотворение во время пандемии. Говорит доктор

28.09.2021, 14:06, Разное
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В самом начале пандемии Американское общество репродуктивной медицины (ASRM) рекомендовало отложить процедуру экстракорпорального оплодотворения и связанных с ним манипуляций. Эксперты Минздрава также посоветовали женщинам, планирующим ЭКО, отложить искусственное оплодотворение до лучших времен. 

Позднее российское ведомство выпустило рекомендации по проведению процедуры в условиях пандемии, которые включали требование по проведению тестирования партнеров на SARS-CoV-2 и отсутствие контактов с инфицированными. 

По мнению врача-гинеколога Танзили Аккаевой, именно эти ограничения делают процедуру ЭКО достаточно безопасной. Один из существенных рисков беременности заключается в том, что на момент зачатия оба партнера или один из них может быть заражен коронавирусом, а из-за особенностей инкубационного периода даже не подозревать об этом. Кроме того, об оплодотворении женщина узнает обычно на 14-21 день, а до этого может вести достаточно расслабленный образ жизни и не предпринимать усиленных мер профилактики против COVID-19.

Врач пояснила, что в случае обнаружения инфекции ЭКО приостановят и на время законсервируют эмбрион, чтобы завершить процедуру после полного выздоровления и восстановления иммунитета.

«Планировать беременность во время пандемии или нет — это взвешивание всех за и против. Но беременность при экстракорпоральном оплодотворении меньше подвержена риску, чем естественная».

Аккаева Танзиля

эксперт

Клиника «Андромеда», г. Нальчик

 

ЭКО: как получаются дети “из пробирки”?

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