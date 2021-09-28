 

ФСБ рассекретила материалы об убийстве нацистами 47 больных детей на Кавказе

28.09.2021, 13:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАрхивные документы об уничтожении нацистами больных еврейских детей в 1942 году на северокавказском курорте Теберда обнародованы в рамках проекта «Без срока давности» управлением ФСБ по республике Крым и городу Севастополю.

Материалы касаются уголовного дела в отношении главного врача курорта «Теберда», который находился в Карачаевской автономной области Ставропольского края и был причастен к уничтожению детей еврейской национальности, эвакуированных на курорт из нескольких санаториев Советского Союза, в том числе из Крыма, передает РИА «Новости».

Согласно документам, в декабре 1942 года фашистами, оккупировавшими курорт «Теберда», были уничтожены 47 еврейских детей, проходивших там лечение. По поручению нацистов главврач участвовал в составлении списков этих детей. Детям пояснили, что их перевезут черкесский детский дом, они были погружены в герметично закупоренную машину.

«Большинство ребят страдало костным туберкулезом и не могло самостоятельно передвигаться. Машина оказалась так называемой душегубкой, которая использовалась фашистами для отравления людей газом. Удушенные газом больные дети впоследствии были сброшены в Тебердинское ущелье», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

По свидетельствам очевидцев, шесть детей удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые врачи, опасаясь за жизнь маленьких пациентов, внося данные в анкету, либо умышленно не заполнили графу «национальность», либо вписали другую.

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