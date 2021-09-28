 

Патрушев заявил об увеличении числа кибератак на инфраструктуру РФ на фоне выборов

28.09.2021, 13:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область рассказал, что в ходе прошедших выборов в Госдуму значительно выросло число кибератак на российские государственные информационные системы.

«Государственный департамент США еще до голосования публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России. Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что «значительно увеличилось воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру. Зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования».

Патрушев напомнил, что после завершения голосования Госдеп заявил, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу.

«При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам», – добавил он.

Ранее российское посольство в США заявило, что РФ рассчитывает, что власти Соединенных Штатов предоставят исчерпывающие объяснения относительно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в ходе подготовки к выборам и их проведения власти столкнулись с многочисленными попытками вмешательства в избирательные процессы, во внутренние дела России; было зафиксировано беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), РФ (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.12 / В Казахстане выпущен первый вертолет Ми-8

22.01 / Вакцина CoronaVac от COVID-19 эффективна против “британского” штамма коронавируса – глава правления Sinovac Biotech

02.11 / CNN – Шон Коннери — выдающийся джентльмен, который превратил Бонда в мировой феномен

18.07 / Германия, Франция и Италия задумались ввести санкции против нарушителей оружейного эмбарго в Ливии

16.11 / Путин поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

06.09 / Кучма: Вырастить компетентную и ответственную политическую элиту нам не удалось

13.08 / Сильвестр Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

11.09 / “Можем подлечить”. Лукашенко заявил, что он и Путин “не болели” поглощениями

31.08 / В Москве избили оппозиционера Егора Жукова

20.08 / Пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика