Патрушев заявил об увеличении числа кибератак на инфраструктуру РФ на фоне выборов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область рассказал, что в ходе прошедших выборов в Госдуму значительно выросло число кибератак на российские государственные информационные системы.

«Государственный департамент США еще до голосования публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России. Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что «значительно увеличилось воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру. Зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования».

Патрушев напомнил, что после завершения голосования Госдеп заявил, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу.

«При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам», – добавил он.

Ранее российское посольство в США заявило, что РФ рассчитывает, что власти Соединенных Штатов предоставят исчерпывающие объяснения относительно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в ходе подготовки к выборам и их проведения власти столкнулись с многочисленными попытками вмешательства в избирательные процессы, во внутренние дела России; было зафиксировано беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), РФ (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены.