Бросившего яйцо в Макрона решили лечить принудительно

Кинувшего в президента Франции Эммануэля Макрона яйцо студента планируется отправить на принудительную госпитализацию, сообщило французское телевидение со ссылкой на прокуратуру Лиона.

«Мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не отдает отчет в своих действиях, и ему требуется принудительная госпитализация», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Напомним, 19-летний студент в понедельник бросил во французского лидера яйцо, когда тот разговаривал с посетителями салона рестораторов и отельеров. По данным СМИ, молодой человек кричал «Да здравствует революция!».

До этого Макрону давали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека. После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие. Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными.