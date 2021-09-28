 

Бросившего яйцо в Макрона решили лечить принудительно

28.09.2021, 13:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКинувшего в президента Франции Эммануэля Макрона яйцо студента планируется отправить на принудительную госпитализацию, сообщило французское телевидение со ссылкой на прокуратуру Лиона.

«Мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не отдает отчет в своих действиях, и ему требуется принудительная госпитализация», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Напомним, 19-летний студент в понедельник бросил во французского лидера яйцо, когда тот разговаривал с посетителями салона рестораторов и отельеров. По данным СМИ, молодой человек кричал «Да здравствует революция!».

До этого Макрону давали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека. После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие. Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными.



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