Минсельхоз России: продажу гречки за рубеж предлагается временно ограничить

По данным социологических опросов, наибольшую обеспокоенность россиян вызывает рост цен на продукты и услуги. Именно увеличение стоимости товаров многие люди считают одной из основных проблем страны. В 2021 году наблюдается серьезный скачок цен по целому ряду позиций. В итоговый список попала и гречка. Власти предлагают вводить разные меры сдерживания.

Ситуация с гречкой

В середине весны 2021 года Минсельхоз выступил с инициативой ввести ограничение на экспорт гречки. Ограничительные меры планировали ввести для минимизации рисков возможного увеличения стоимости продукции в стране и недопущения резких колебаний стоимости продукции. Позже указанные меры удалось принять. Запрет действует до 31 августа 2021 года. Затем производители смогут спокойно вывозить товары за границу.

Логика борьбы

Такие действия имеют определенную логику. Запрет на экспорт должен остановить вывоз продукции из России. По итогам удастся избавиться от дефицита и предупредить увеличение стоимости. При сохранении спроса и предложения стабильными ценник должен оставаться примерно на одном уровне.

Мнения экспертов

Однако часть аналитиков считают такие схемы работы неэффективными. Факторов довольно много. Прежде всего не стоит исключать невысокий спрос на гречку за рубежом. Чаще эту крупу покупают в странах Восточной Европы и на постсоветском пространстве. В других регионах планеты особым спросом гречка не пользуется. То есть экспортный рынок сам по себе остается не столь большим, как хотелось бы многим производителям.

Есть и другой момент. Гречка – товар с долгим сроком хранения. Многие компании могут просто приостановить отгрузку на внутренний рынок, дожидаясь снятия запрета и возможного увеличения экспорта. Продавать же за границу еду сейчас выгоднее. В мире наблюдается серьезная продовольственная инфляция. Ценник на продукты питания растет невероятно быстрыми темпами. Позитивную роль для экспортеров играет и ослабление рубля. Компании зарабатывают на разнице курсов и росте стоимости.

Другие меры

Некоторое время назад в профильном министерстве разрабатывали идею необходимости создания интервенционных фондов. С их помощью государство получало бы реальную возможность контролировать цены. При высоком предложении и падении стоимости продукции фонды начинают скупать товары, поддерживая цены и производителей. При росте стоимости объединения начинают продавать накопленную продукцию и предотвращают колебания цен вверх, помогая потребителям.