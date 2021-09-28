 

Как одеваться тепло и стильно, когда погода диктует свои сочетания: модные приемы

28.09.2021, 13:52, Разное
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К сожалению, с наступлением осени многие женщины предпочитают утепляться в ущерб стилю. Черные брюки, свитер с высоким горлом, черный шарф и стеганая куртка – все это вместе не вселяет хорошего настроения. Стилисты предлагают нам пересмотреть отношение к демисезонной одежде. Следующие модные приемы позволят вам одновременно и утеплиться, и почувствовать себя богиней.

Ставка на тандем водолазки и кашемирового свитера

Мода на уютные трикотажные вещи завоевала мир. Конечно, вы можете подобрать для повседневных образов костюмные двойки из трикотажа. Тем не менее, ваш стиль будет более элегантным, если вы продолжите носить брюки прямого кроя базовых расцветок. Стилисты советуют дамам сделать ставку на водолазки и кашемировые свитера светлых оттенков. Соединяя эти вещи с брюками, пиджаками и пальто, вы получите потрясающие комплекты.

Откажитесь от идеи облачаться во все черное. И хотя темные вещи считаются наиболее практичными, осенью более уместны бежевые, молочные и кофейные оттенки. Такие, которые будут напоминать вам о чашке ароматного латте. Кашемировый свитер в силу своей тонкости идеально подходит для составления многослойных образов.

Подбирайте изделие, которое будет дублировать цвет базового брючного костюма или верхней одежды. Таким образом вы без труда впишете эту теплую вещицу в свой гардероб. Также кашемировые свитера могут стать частью повседневного образа в комбинации с джинсами и рубашками оверсайз.

Брючный костюм из шерсти

Осенью на смену легким льняным брючным двойкам приходят костюмы из благородной шерсти. Если вы принадлежите к числу работающих дам, тогда в вашем гардеробе в обязательном порядке должна быть такая теплая брючная двойка. Выбирайте костюм прямого или свободного кроя, если вы планируете надевать под пиджак рубашку с длинным рукавом, легкий джемпер или водолазку.

С “двойками” из шерсти можно носить пальто, лоферы или ботинки челси. Для составления кэжуал-образов с брючным костюмом подойдут обычные белые кроссовки.

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Многослойные образы

К сожалению, не все женщины понимают концепцию многослойности. Если многослойные образы для вас – это пока еще опасная территория, тогда ориентируйтесь на вещи в единой цветовой гамме. Составьте многослойный комплект из светло-серых элементов с небольшой примесью черного. Если вам не нравится серый, тогда сделайте ансамбль полностью бежевым с вкраплениями молочного или белого.

При этом текстуры вещей в многослойном образе могут быть разными, а объем каждой последующей вещи должен превышать объем предыдущей. Только при этом правиле, согласно которому самый нижний слой должен быть самым тонким и максимально облегающим, цельный образ будет смотреться стильно и гармонично.

Огромные шарфы

Этой осенью утеплиться без ущерба для стиля нам вновь помогут огромные шарфы из шерсти. Они могут быть одноцветными и многоцветными, с бахромой, а также с наличием принта. Подбирайте шарф, который освежит ваш внешний вид, поэтому вместо черных выбирайте яркеие или пастельные расцветки. Кстати, широкий двухметровый шарф можно носить, накинув на голову, а затем обмотав концы вокруг шеи.

Шерстяное пальто

Конечно, гораздо удобнее и практичнее осенью отказаться от ношения классического пальто в пользу стеганой куртки. Тем не менее, классика смотрится элегантно и респектабельно. Вложите деньги в покупку качественного шерстяного пальто – и вы будете чувствовать себя великолепно даже в холодную погоду. Кстати, любительницы спортивного стиля в одежде и обуви могут ликовать. Пальто прямого кроя в наши дни можно носить даже со спортивными штанами и кроссовками.



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