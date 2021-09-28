 

“Мужики хотят, бабы завидуют”. Тина Кароль томно позировала в секси-одежде

28.09.2021, 13:44, Новости дня
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“Интриги и любовь замыкают цепь, и только для тебя каждый мой концерт”, – написала она.

Певица предстала на фото и видео в томных позах.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Мужики хотят, бабы завидуют”, – прокомментировала подписчица __guvaaa_i_nezalizna__.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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