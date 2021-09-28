В Минобразования рассказали, сколько школ в Украине сейчас находятся на дистанционном обучении

Замминистра отметила, что ведомство собирает информацию о вакцинации коллективов учебных учреждений ежедневно.

“От этого зависит и качество образования, и форма проведения занятий. Если сравнить с 23 сентября – тогда у нас было более 4600 учреждений, которые были на дистанционной форме обучения. Сегодня у нас это 3300 школ, это уже 23%”, – сказала Роговая.

Она отметила, что с 23 сентября показатель вакцинации педагогов улучшился на 10 процентных пунктов.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,5 млн получили вторую и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С 23 сентября в Украине был введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что вакцинацию прошли более 70% работников учебных заведений.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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