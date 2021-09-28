 

Список претендентов на увольнение из Кабмине изменился, пока речь идет о трех министрах – СМИ

28.09.2021, 13:44, Новости дня
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Об этом сообщила “Украинская правда” 28 сентября, ссылаясь на свои источники. 

По данным издания, окончательный список еще не сформирован и ближе к концу недели еще может измениться. Сейчас наиболее вероятными кандидатами “на вылет” якобы называют министра социальной политики Марину Лазебную, вице-премьер-министра Олега Уруского и министра экологии Романа Абрамовского. 

Отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, “похоже, снова забросят в “долгий ящик”, говорят собеседники СМИ. Однако, по данным журналистов, Тараном недовольны “уже все на свете”. 

В начале сентября “Украинская правда” писала, что отставка может грозить Урускому, Лазебной, Тарану, а также министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и министру юстиции Денису Малюське.

Верховная Рада может рассмотреть кадровые перестановки в Кабмине на следующей неделе, рассказала замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук 28 сентября. Она не называла имен министров, которые могут быть уволены, но говорила, что речь идет о трех-четырех членах правительства. 

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля было назначено 4 марта 2020 года.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. 

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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