Российские специалисты представили материалы для снижения энергоемкости жата-центров

Новую разработку в области нанотехнологий представили ученые из Дальневосточного федерального университета. Они создали особые материалы, способствующие существенному уменьшению потребления электроэнергии в дата-центрах.

По мнению экспертов, внедрение новой российской разработки поможет существенно снизить углеродный след современной электроники и онлайн-технологий.

В частности, российским специалистам удалось создать технологию сверхбыстрой магнитной записи. С новыми материалами этот процесс, а также стирание и хранение информации требует намного меньше энергии. Также новые материалы планируют использовать для создания процессоров нового поколения для отдельных электронных устройств.