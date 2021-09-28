 

Российские специалисты представили материалы для снижения энергоемкости жата-центров

28.09.2021, 13:28, Новости дня
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Новую разработку в области нанотехнологий представили ученые из Дальневосточного федерального университета. Они создали особые материалы, способствующие существенному уменьшению потребления электроэнергии в дата-центрах.

По мнению экспертов, внедрение новой российской разработки поможет существенно снизить углеродный след современной электроники и онлайн-технологий.

В частности, российским специалистам удалось создать технологию сверхбыстрой магнитной записи. С новыми материалами этот процесс, а также стирание и хранение информации требует намного меньше энергии. Также новые материалы планируют использовать для создания процессоров нового поколения для отдельных электронных устройств.



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