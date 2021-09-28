 

В Марокко археологи нашли бусы возрастом 142 тыс. лет

28.09.2021, 13:28, Новости дня
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Во время археологических исследований, проводимых на территории Марокко, американские ученые из университета штата Аризона обнаружили древнейшие артефакты. В частности, они нашли бусы, возраст которых, по предварительным данным, составляет 142 тысячи лет.

Украшения изготовлены из однотипных ракушек морской улитки. Всего в бусах использовано 33 элемента, каждый из которых имеет в диаметре около одного сантиметра.

По мнению экспертов, древние жители данной территории могли использовать такие бусы не только как украшения, но и для идентификации своей принадлежности к своему роду или племени. Однако этот вопрос еще требует дополнительного изучения, в процессе которого ученые надеются сделать новые открытия.



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