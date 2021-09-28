 

Песков: в работе российских ЧВК нет ничего, противоречащего законодательству

28.09.2021, 13:18, Разное
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На днях глава МИД России Сергей Лавров объявил на пресс-конференции, что власти Мали обратились за помощью к российской частной военной компании. По сообщению ряда изданий, работа российской “ЧВК Вагнера” в африканской республике идет уже несколько недель.

Бамако пригласил российских специалистов для организации защиты страны от банд запрещенных в России террористических группировок “Аль-Каида” и ИГ (запрещенная в России террористическая организация).



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