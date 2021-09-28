 

Правительство России хочет запретить водителям с судимостью работать в такси

28.09.2021, 13:18, Разное
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Правительство России внесло в Государственную Думу проект закона, запрещающего гражданам с некоторыми видами судимостей работать в такси. Более того, власти хотят не допускать их к пассажирским перевозкам в целом.

Законопроект был подготовлен Министерством транспорта России по поручению президента России Владимира Путина. Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи с перечнем преступлений, за которые запретят работать в пассажирском транспорте, передает “Радио 1”.

В частности, до перевозок планируется не допускать судимых за терроризм, изнасилование, разбой и грабеж, умышленное убийство или причинение тяжкого вреда здоровью и ряд других уголовных преступлений. Ограничение также будет распространяться на граждан Евразийского экономического союза, сообщает телеканал “360”.



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