 

Названы автомобили с самым дорогим обслуживанием

28.09.2021, 13:14, Разное
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Названы автомобили с самым дорогим техническим обслуживанием. Исследование проводили сотрудники американской компании YourMechanic.
В перечень попали машины, которые доставлялись владельцами в сервисные центры в течение последних десяти лет и проехали в среднем от 18 до 25 тысяч километров. Зачастую за это время обслуживание транспортного средства проводилось пару раз.

Первое место досталось BMW. В среднем владельцы автомобилей немецкого производителя тратят около 1700 долларов ежегодно на обслуживание своего ТС. Вторая строчка у Mercedes-Benz. Стоимость обслуживания составляет около 1300 долларов в год. Третью и четвертую позицию эксперты отвели для Volvo и Cadillac соответственно. Их обслуживание обходится в сумму в 1250 долларов. Последнее место досталось Audi, а обслуживание этих авто обходится в 1240 долларов США.

Источник: sud.ua



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