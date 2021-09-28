 

У Саши Артемовой скопился долг в 90 тысяч за коммунальные услуги

28.09.2021, 13:14, Разное
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У Саши Артемовой из-за материнских забот скопился долг в размере 90 тысяч рублей за коммунальные услуги. После того, как звезде проекта «Дом-2» отключили свет, ей пришлось искать деньги для уплаты задолженности.
До этого аккаунт в соцсети Саши Артемовой заблокировали, что негативно отразилось на ее доходе. Девушка призналась, что неудачи в жизни привели к тому, что она напрочь забыла о ежемесячной оплате за коммунальные услуги. Обычно сумма составляет около 9 тысяч рублей в летний сезон, а когда включают отопление, она увеличивается до 12-13 тысяч. Девушка не привыкла экономить, поэтому часто спит с включенным светом, настраивает обогрев пола и батарей на максимум, что и отражается на сумме счетов. Из-за сложившейся ситуации Артемова испытывает стыд, поэтому намерена в кратчайшие сроки решить проблему. Примечательно, что сделать это она собирается с помощью бывшего мужа Евгения Кузина.

К слову, отношения между бывшими мужем и женой остались дружескими. Фанаты считают, что в дальнейшем они могут даже возобновить роман, и для этого потребуются минимальные усилия. Сами же Артемова и Кузин отрицают такую возможность.

Источник: www.starhit.ru



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